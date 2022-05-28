عبدالله المغازي: الدول الإفريقية أرض خصبة للاستثمارات والتنمية

قال الدكتور عبدالله المغازي معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن الدول الإفريقية تعد أرض خصبة لإقامة علاقات جيدة واستثمارات مشتركة، مشيرا إلى أن مصر تجني ثمار العلاقات الطيبة التي أقامها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مع الدول الإفريقية".

وأضاف الدكتور عبدالله المغازي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي استهدف تغيير لغة الخطاب مع الدول الإفريقية وانتهج أسلوب المصالح والتجارة المشتركة وقضى تماما على لغة العواطف".

تابع معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، مصر صاحبة الفضل مع عدد قليل من الدول الأخرى في إنشاء الاتحاد الإفريقي، لافتا إلى أن وزارة الإسكان والكهرباء يقومان بإنشاء العديد من المشروعات القومية الكبرى في الدول الإفريقية".