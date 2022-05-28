ثابت: العلاقات المصرية الأفريقية مرت بـ4 مراحل.. وعادت لعصرها الذهبي تحت قيادة الرئيس السيسي

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، إن العلاقات المصرية الأفريقية مرت بـ4 مراحل، وحقبة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كانت الحقبة الذهبية للعلاقات المصرية الأفريقية، وفي فترة حكم رئيس الراحل محمد نور السادات جرى إهمال تلك العلاقات بسبب انشغاله بتحرير سيناء والعلاقات الأمريكية.

وأضاف مصطفى ثابت خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن العلاقات المصرية الأفريقية عادت بشكل بسيط أثناء فترة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ثم ساءت تماما بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في أديس أبابا، ثم عادت مؤخرا العلاقات المصرية الأفريقية لعهدها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع رئيس تحرير موقع الفجر، أن أكبر معدلات للزيارات الخارجية للرئيس والقيادة السياسية كان من نصيب الدول الأفريقية، موضحا أن الميزان التجاري بين مصر ودول إفريقيا وصل بين 8 و10 مليار دولار.