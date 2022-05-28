هذه قصة الفيلم الروسي الوحيد المشارك في "كان"

الفجر الفني
مشهد من الفيلم
مشهد من الفيلم
Advertisements


أغلق مهرجان كان السينمائي أبوابه أمام المشاركة الروسية على مستوى الأفلام والمنتجين والنقاد السينمائيين هذا العام، لكنه فتح الباب أمام المخرجين الروس "المعارضين"، ومنهم كيريل سيريبنيكوف الذي يشارك في المسابقة الرسمية مع فيلم "امرأة تشايكوفسكي" الذي صفق له الجمهور كثيرًا لجماليته العالية.
 

وقال سيريبنيكوف قبل عرض فيلمه في صالة المهرجان: "لا للحرب على أوكرانيا" فعلا تصفيق الجمهور. وكرر المخرج تصريحاته المعارضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وللحرب.

كما قال: "لا للحرب. لكن لا يمكن حظر اللغة الروسية، ولا يمكنك حظر دوستويفسكي، ولا يمكنك حظر تشايكوفسكي. ولا يمكن لأي شخص إلغاء كونشرتو تشايكوفسكي، لأن ذلك سيحرم الناس من الموسيقى الرائعة التي تمنح الناس فرصة للشعور بالحياة".

فيلم روسي مهرجان كان
Advertisements

الأكثر قراءة

تقارير: ميسي غاضب من رئيس برشلونة

إيهاب جلال يستبعد هذا اللاعب من قائمة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

عاجل.. إيهاب جلال يُعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا

بقيادة نجوم التعليق.. بي إن سبورتس تكشف عن معلقي مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

بالأسماء.. صفقات نارية على رادار الزمالك

أشرف بن شرقي يفاجئ القطبين

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

موسيماني يستقر على تشكيل كتيبة الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا