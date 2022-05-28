هذه قصة الفيلم الروسي الوحيد المشارك في "كان"



أغلق مهرجان كان السينمائي أبوابه أمام المشاركة الروسية على مستوى الأفلام والمنتجين والنقاد السينمائيين هذا العام، لكنه فتح الباب أمام المخرجين الروس "المعارضين"، ومنهم كيريل سيريبنيكوف الذي يشارك في المسابقة الرسمية مع فيلم "امرأة تشايكوفسكي" الذي صفق له الجمهور كثيرًا لجماليته العالية.



وقال سيريبنيكوف قبل عرض فيلمه في صالة المهرجان: "لا للحرب على أوكرانيا" فعلا تصفيق الجمهور. وكرر المخرج تصريحاته المعارضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وللحرب.

كما قال: "لا للحرب. لكن لا يمكن حظر اللغة الروسية، ولا يمكنك حظر دوستويفسكي، ولا يمكنك حظر تشايكوفسكي. ولا يمكن لأي شخص إلغاء كونشرتو تشايكوفسكي، لأن ذلك سيحرم الناس من الموسيقى الرائعة التي تمنح الناس فرصة للشعور بالحياة".