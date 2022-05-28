متحدث الري: "المعتدي على الموارد المائية كأنه اتعدى على ملايين المواطنين"

قال الدكتور محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إنه تم خلال الشهور الماضية مجهودات كبيرة لإزالة كل التعديات على الترع والمصارف أملاك الدولة، وذلك بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة.

وأضاف محمد غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم إزالة ما يزيد عن 57 ألف حالة تعدي على أملاك الدولة والري، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وكل المعنيين، موضحا أنه كان يوجد إصرار كبير على إزالة كل التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وتابع أن "أي مواطن بيتعدى على أملاك الري والموارد المائية كأنه اتعدى على ملايين المواطنين، مشيرا أنه تم رصد أعمال ردم وتوسعة مخالفة وتم إزالتها بمعرفة المخالفين والأجهزة المعنية، وعلى الفور تم اتخاذ اللازم لوأد المخالفات في مهدها، وتم إلزام المخالف برفع التشوينات ورد الشئ لأصله.