وزير التعليم العالي: افتتاح 7 جامعات تكنولوجية بالمحافظات سبتمبر القادم

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،، ما يتم من إنشاءات جديدة في لتطوير التعليم الجامعي حلم لولا قناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التعليم في تنمية الجمهورية الجديدة لما تحقق أي إنجاز"، مضيفا هناك توسع فى أعداد الجامعات التكنولوجية لتصبح 27 جامعة فى كل المحافظات موضحًا أن من بينهم 3 تم إنشاؤهم فعليا، وهناك 7 جارى العمل عليهم سيتم افتتاحهم سبتمبر القادم.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نستهدف توفير تعليم حديث في جميع محافظات الجمهورية، مضيفا: لأول مرة مصر تسبق الزيادة السكانية نستهدف إقامة منشآت لاستيعاب الكثافة المتوقعة حتى عام 2052".

تابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك 4 جامعات أهلية دولية جديدة دخلت الخدمة وهي جامعة العلمين والمنصورة الجديدة والجلالة، مشيرا إلى أن هناك 11 جامعة أهلية منتظر دخولهم الخدمة خلال شهر سبتمبر القادم، مشيرا إلى أن نسب التنفيذ بلغت 80 % من بينهم جامعات بنها والمنوفية وبني سويف وأسيوط الجديد والأقصر وسوهاج وشرق بورسعيد".