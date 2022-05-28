وزير التعليم العالي: استضافة مؤتمر «آثار التغيرات المناخية» حدث كبير

وزير التعليم العالي: نتوقع حضور 50 ألف مشارك في مؤتمر «تغير المناخ»

توك شو
ارشيفية
ارشيفية
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قال  الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن استضافة مصر مؤتمر "آثار التغيرات المناخية على الاستدامة.. الطريق إلىcop 27" يعد حدث كبير، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى حضور 50 ألف مشارك من جميع دول العالم لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، معنيون بقضايا التصحر والجفاف لارتباطهما بالقضية المناخية وظهور أمراض جديدة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وانتشارها مشيرًا إلى أهمية نشر الوعى المجتمعى بخصوص قضايا تغيرات المناخ".

تابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القيادة السياسية تتابع عن كثب بصفة أسبوعية مستجدات الاستعدادات لاستضافة مصر الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مشيرا إلى أن المؤتمر يستهدف الوصول إلى خارطة طريق واضحة تحافظ على الاستدامة لحياة أفضل للأجيال القادمة، مضيفا: نسعى لتوحيد جهود العالم في مواجهة آثار تغير المناخ وتداعياتها وبحث سبل مواجهتها والتكيف معها وتجنب آثارها السلبية.

وزير التعليم العالى التغيرات المناخية الأمم المتحدة ارتفاع درجات الحرارة مدينة شرم الشيخ
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