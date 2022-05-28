بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) الترم الثاني 2022 جميع المحافظات

يبحث العديد من طلاب الصف الثالث الإعدادي في جميع المحافظات عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022، حيث تصدر البحث عن النتيجة تريند جوجل خلال الساعات الماضية، لتسجيل البيانات الخاصة بالطلاب عبر رابط يمكنهم من الوصول إلى النتيجة مباشرة وفور ظهورها.

وحرصا من بوابة “الفجر” الإلكترونية، نوفر لكم رابط امتحانات مصر لسهولة تسجيل البيانات والحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022.

ويعيش طلاب الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 حالة من القلق والرعب بسبب الانتظار لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي، ويأملون أن يحصلون على أعلى الدرجات للالتحاق بالثانوية العامةز

الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 باتت حديث الجميع في الفترة الأخيرة، نظرا للبحث عنها كثير وخاصة البحث عن رابط مباشر يمكن أولياء الأمور وأبنائهم من معرفة النتيجة في أسرع وقت.

رابط منصة امتحانات مصر.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ويمكن الدخول هنا واتباع الخطوات لتسجيل البيانات الخاصة بالطالب من رقم الجلوس والرقم القومي والاسم للحصول على النتيجة فور ظهورها رسميا.

الرابط التالي:

https://www.egyxam.com/NategaAnnouncemnt

وتقدم منصة امتحانات مصر، في إطار الخدمات التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين أيضًا بما يخص سير العملية التعليمية، خدمة جديدة لطلاب الإعدادية، بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني، وذلك من خلال الدخول عبر هذا الرابط من هــــــــنــــــــــا وتسجيل «حساب الطالب بالمجان» دون أي رسوم نهائيًا على المنصة وستصلك النتيجة مباشرة عقب اعتمادها وإعلانها رسميًا قبل الجميع، وبالتوفيق.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني جميع المحافظات

نتائج الشهادة الإعدادية بالرقم القومي 2022 عبر الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسيي

يسهل للطلاب الضغطج على الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار قسم نتائج الطلاب، وفيما بعد يقوما لطالب باختيار نتيجة الإعدادية 2022.

على الطلاب وأولياء الأمور الاحتفاظ برقم الجلوس وكتابة رقم الجلوس أو الرقم القومي لولي أمر لطالب، ثم الضغط على النتيجة لتظهر أمامك.

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية

ومن هنا نكون قد قدمنا للطلاب رابط رسع يمكنهم من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية أي الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 عن طريق تسجيل الاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات