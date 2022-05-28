استقرت أسعار الذهب فى مصر، اليوم السبت 28 مايو 2022، متأثرًا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت 1857 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 700 جنيه

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 900 جنيه.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1050جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1205جنيهات.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8،440 جنيها.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع استمرار ضعف الدولار، مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع انحسار توقعات تشديد أقوى للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي.