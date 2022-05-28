موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي فى نهائي إفريقيا والقناة الناقلة

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الأهلي والوداد
الأهلي والوداد
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تترقب الجماهير العاشقة لكرة القدم العربية الموقعة الحاسمة بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022، والمقرر إقامتها في المغرب.

 

مباراة الأهلي والوداد

 

ويخوض الأهلي والوداد مباراة متوقع أن تكون نارية، من أجل حسم لقب إفريقيا الغالي، والتربع على عرش الكرة الإفريقية، ولا سيما المارد الأحمر الطامح إلى تحقيق اللقب للمرة الـ3 على التوالي.

 

وترصد بوابة الفجر تفاصيل مواجهة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا بالسطور التالية:

 

موعد مباراة الأهلي والوداد

 

تنطلق مباراة الأهلي والوداد يوم الاثنين المقبل، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الـ10 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ11 بالإمارات.

 

مكان مباراة الأهلي والوداد

 

ويستضيف ملعب ستاد مركب محمد الخامس في الدار البيضاء مباراة الأهلي والوداد النارية، بعدما اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مكان اللقاء وسط اعتراضات كبيرة من العملاق القاهري.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي إفريقيا

 

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية صاحبة حقوق البث الحصري، نقل مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أطال إفريقيا عبر فضائياتها.

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