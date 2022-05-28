أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 28-5-2022

الاقتصاد
الدواجن- أرشيفية
الدواجن- أرشيفية
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استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم داخل المزارع، وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن تكلفة الانتاج الخاصة بالدواجن ثابتة، والتغيرات في الاسعار ما بين الارتفاع والانخفاض وهمية وليست حقيقية، وهذا الأمر ناتج من العرض والطلب، وليس بسبب انخفاض تكلفة الإنتاج.

 

أسعار الدواجن اليوم



تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 31 و32 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 34 و35 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم



وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 50 و51.50 جنيه للكرتونة، والبيض الأحمر بين 52 و53.50 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 54 و55 جنيهًا للكرتونة.

 

أسعار الكتاكيت اليوم



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11.75 و12 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 6 و6.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.
 

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