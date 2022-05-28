أسعار العملات اليوم السبت 28-5-2022 أمام الجنيه المصري

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 28-5-2022، ببداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى 18.23جنيه للشراء، و18.29جنيه للبيع، أما سعر الريال السعودى سجل 4.85 جنيه للشراء، و4.87 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم



سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 19.20 للشراء، 19.38 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.67 جنيه للشراء، 22.86 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم



سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 4.85 جنيه للشراء، و4.87 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم



سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 57.27 جنيه للشراء، و59.74 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

