ارتفاع الصادرات المصرية إلى الإمارابنسبة 45.4% خلال شهرين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءعن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للإمارات مسجلة 373.8 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2022 مقابل 257 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع  قدرها  45.4%، وارتفعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 430 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2022 مقابل  406.5 دولار خلال نفس الفترة من عام 2021  بنسبة ارتفاع قدرها 5.8%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتبلغ 803.8 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2022 مقابل 663.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21%. 

وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 448.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 353.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 26.9%. 

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3،4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 3،1 ملياردولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع  قدرها 9،5 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 41 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 45،5 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 9،9%.

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