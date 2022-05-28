كشت “شديد الحرارة على القاهرة”.. حالة الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة.

وتوقعت البلاد أنه يسود هذه الفترة أجواء شديدة الحرارة علي القاهرة والوجة البحري حتى جنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة خلال هذه الفترة، نحو 37 درجة نهارا و23 درجة ليلا.

وتتوقع الأرصاد الجوية أنه تكون الأجواء حارة علي السواحل الشمالية كما تزداد فترات سطوع الشمس خلال الفترة وتزيد الاحساس بحرارة الطقس.

وعن حالة الطقس اليوم، تعرفوا على التالي:

استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة

يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد

حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء

لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى

معتدل ليلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد

يشهد نشاط رياح أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم السبت

درجات الحرارة اليوم السبت.. القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة

درجات الحرارة اليوم السبت.. الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجات

درجات الحرارة اليوم السبت.. مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة

درجات الحرارة اليوم السبت.. سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجات

درجات الحرارة اليوم السبت.. قنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجات

درجات الحرارة اليوم السبت.. أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة