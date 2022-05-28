الإسكان: جولات مكثفة لمتابعة المشروعات ودفع معدلات التنفيذ بالمدن الجديدة



صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة عدة مدن جديدة، قاموا بجولات ميدانية مكثفة لمتابعة المشروعات الجارية ودفع معدلات التنفيذ، حيث شملت الجولات تفقد المرحلتين الثانية والثالثة لسكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة ووحدات محدودي الدخل " إسكان الاجتماعي " بمدن حدائق العاصمة والعاشر من رمضان وسوهاج الجديدة، بجانب تفقد مشروعات المرافق والطرق والزراعة والتطوير بالمدن الأخرى.



وفي ذات السياق، قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية بالمدينة، حيث شملت الجولة تفقد أعمال المرافق لمشروع وحدات محدودي الدخل " إسكان اجتماعي " ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، المرحلة الأولى بإجمالي 1124 عمارة سكنية تضم 29496 وحدة سكنية كاملة التشطيب، كما تفقدوا أعمال الطرق الجاري الانتهاء منها بالمشروع، وأعمال اللاند سكيب الخاص بالعمارات والمشروعات الخدمية.



ومن جانبه، أكد المهندس عادل عبدالعزيز، أن معدلات التنفيذ بوحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، محور محدودي الدخل تسير بمعدلات سريعة ومنتظمة بالنسبة لمدينة بكر لم يمر على إنشائها أكثر من عام ونصف العام، وهذا المشروع بمثابة التحدي للواقع.



وتفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، يرافقه مسئولو الجهاز، مشروع عمارات سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة " المرحلة الثانية " لعدد 196عمارة تضم 4704 وحدات، كما تفقدوا المشروعات الخدمية وأعمال تنسيق الموقع والزراعة بالمشروع، كما تفقد مسئولو الجهاز، عمارات سكن العاملين بالعاصمة الإدارية " المرحلة الثالثة " بإجمالي 295 عمارة تضم 7080 وحدة سكنية.



وفي مدينة 6 أكتوبر، تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ مرافق ( مياه - رى - صرف - فرمة ) بمنطقة الإسكان الفاخر " الحزام الأخضر " ضمن استكمال أعمال التنمية والتطوير للمنطقة.



وفي مدينة العاشر من رمضان، قام المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز المدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، بالمرور بالحى 16 لمتابعة استكمال 43 عمارة " إسكان اجتماعى "، من أعمال تنفيذ العمارات وتنسيق الموقع، كما تفقدوا الأعمال الجارية بموقع مشروع 52 عمارة " إسكان اجتماعى " ضمن المرحلة الرابعة شرق حى الأندلس بالحى 16 بمساحة ٧٥ مترا مربعا للوحدة، وعمارات الإسكان الاجتماعي بالحى 12 بإجمالي 21عمارة.



وقام المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، يرافقه مسئولو الجهاز، بالمرور على منطقة المستثمرين بمنطقة الـ٢٥٠فدانا لمتابعة سير الأعمال بها تزامنا مع خطة طرح الأراضى للمستثمرين وإزالة أى معوقات تحول دون إنجاز الأعمال بها، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة لتطوير وزراعة وتشجير مدخل دار مصر والإسكان الاجتماعي ومدخل الامتداد من خلال زراعة 8 آلاف شجرة مرورًا بالمداخل وانتهاءً بكافة محاور الطرق الرئيسية والإسكان الاجتماعي بكافة مناطقه حتى الـ390 فدانا، بجانب أعمال الصيانة الدورية للمراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة التي تجري يوميًا على قدم وساق بعضها ذاتيًا، وبعضها تكليف شركات عاملة بالمدينة وفقًا لخطة العمل.



وقام المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، يرافقه مسئولو الجهاز، بتفقد مستجدات أعمال خط الانحدار الرئيسي قطر 800 مم الناقل لمياه الصرف الصناعى إلى محطة الرفع ضمن مشروع فصل الصرف الصناعى عن الآدمى لتعزيز الاستفادة من مياه الصرف المعالجة ثنائيًا وثلاثيًا لإعادة استخدامها برى المسطحات الخضراء بالمدينة.



وتفقد المهندس مصطفى هارب مساح، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال طبقة الأساس وطبقة رش mco للطريق الرابط بين جامعة سوهاج ومدينة سوهاج الجديدة بطول ٧٠٠م ٢، كما تفقدوا منطقة تنفيذ أعمال الحفر والإحلال لعمارات الإسكان الاجتماعي.



وتفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، أعمال الزراعة الذاتية بالجهاز وكذا المسطحات الخضراء التي تقوم بها العمالة الذاتية بالمدينة، موجهةً بتكثيف أعمال الصيانة الذاتية للمسطحات الخضراء، وذلك للحفاظ على الشكل الجمالي بالمدينة.



وخلال جولاتهم الميدانية، أكد مسئولو المدن الجديدة تكثيف العمالة بالمواقع والالتزام بالكفاءة والجودة في التنفيذ، مشددين على ضرورة المتابعة الدورية لما يجري تنفيذه من مشروعات لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، كما تم التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال ( الإسكان - المرافق - الطرق - تنسيق الموقع ).