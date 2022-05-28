ننشر الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء المقرر تطبيقها يوليو المقبل

حرصا من بوابة “الفجر” الإلكترونية، نوفر لكم في السطور التالية الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء التي سيتم تطبيقها بدأ من أول يوليو المقبل والتي تم الإعلان عنها وفقا لخطة رفع الدعم التي أعلنتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في يوليو 2020، والتي من المقرر أن تنتهي فى يوليو 2025.



وعن أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2022/2023 التي من المفترض تطبيقها في يوليو المقبل، إليكم التالي:



1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (58 قرشا).



2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (68 قرشا).



3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (83 قرشا).



4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (111 قرشا).



5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (131 قرشا).



6- الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كليو وات (136 قرشا).



7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).