نهائي دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

تصدر موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي تريند جوجل في الساعات الماضية، حيث يخوض الأهلي المصري لقاء مهم وقوي أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي 2021-2022.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وعن موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، تقدم بوابة الفجر لمتابعيها الكرام من عشاق كرة القدم كافة التفاصيل في السطور التالية:

يخوض الأهلي المصري لقاء مهم وقوي أمام الوداد المغربي يوم الاثنين المقبل الموافق 30-5-2022 على أرض ملعب محمد الخامس بالمغرب، في المواعيد التالية:

مباراة الأهلي والوداد المغربي تنطلق الساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب.

مباراة الأهلي والوداد المغربي تنطلق الثامنة بتوقيت تونس والجزائر.

مباراة الأهلي والوداد المغربي تنطلق التاسعة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا.

مباراة الأهلي والوداد المغربي تنطلق العاشرة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر.

مباراة الأهلي والوداد المغربي تنطلق الحادية عشرة بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تنقل شبكة بين سبورتس القطرية لقاء الأهلي ضد الوداد المغربي الاثنين 30-5-2022 لحصولها حصريا على حقوق البث، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية المفتوحة التي ستذيع المباراة.

تردد القناة الرياضية المغربية على النايل سات 2022

تردد: ١١٤٧٦.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز:٢٧٠٠.

معدل تصحيح الخطأ:٣/٤.

التشفير:مجاني.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

ويمكن لعشاق كرة القدم مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي على قنوات بين سبورتس، وهي:

beIN Sports HD 3

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports Connect

beIN Sports 1 HD Premium