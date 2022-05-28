نهائي دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

منوعات
بوابة الفجر
Advertisements

تصدر موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي تريند جوجل في الساعات الماضية، حيث يخوض الأهلي المصري لقاء مهم وقوي أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي 2021-2022.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وعن موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، تقدم بوابة الفجر لمتابعيها الكرام من عشاق كرة القدم كافة التفاصيل في السطور التالية:

يخوض الأهلي المصري لقاء مهم وقوي أمام الوداد المغربي يوم الاثنين المقبل الموافق 30-5-2022 على أرض ملعب محمد الخامس بالمغرب، في المواعيد التالية:

مباراة الأهلي والوداد المغربي تنطلق الساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب. 

مباراة الأهلي والوداد المغربي تنطلق الثامنة بتوقيت تونس والجزائر.

مباراة الأهلي والوداد المغربي تنطلق التاسعة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا.

مباراة الأهلي والوداد المغربي تنطلق العاشرة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر.

مباراة الأهلي والوداد المغربي تنطلق الحادية عشرة بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تنقل شبكة بين سبورتس القطرية لقاء الأهلي ضد الوداد المغربي الاثنين 30-5-2022 لحصولها حصريا على حقوق البث، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية المفتوحة التي ستذيع المباراة.

تردد القناة الرياضية المغربية على النايل سات 2022

تردد: ١١٤٧٦.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز:٢٧٠٠.
معدل تصحيح الخطأ:٣/٤.
التشفير:مجاني.
الجودة: HD.
القمر الصناعي: نايل سات.

ويمكن لعشاق كرة القدم مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي على قنوات بين سبورتس، وهي:

beIN Sports HD 3
beIN Sports HD 1 English
beIN Sports Connect
beIN Sports 1 HD Premium

Advertisements

الأكثر قراءة

نزلها دلوقتي.. تردد قناة Kanal A Slovenija المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022

5 قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا

ببلاش.. تردد قناة AZ Tv لمشاهدة الموقعة النارية بين ليفربول وريال مدريد liverpool vs real Madrid

إيهاب جلال يستبعد هذا اللاعب من قائمة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

الزمالك يحسم موقف بن شرقي النهائي من البقاء مع الفريق

البنك الأهلي يصدم الزمالك ويحسم موقفه من رحيل نجمه

عاجل.. إيهاب جلال يُعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا

مواعيد منتخب البرتغال في دوري الأمم الأوروبية