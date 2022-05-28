نانسي عجرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام (صور)

منوعات
بوابة الفجر
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تصدرت الفنانة نانسي عجرم، تريند جوجل خلال الساعات الماضية، حيث خطفت الانظار في أحدث إطلالة وظهور لها عبر إنستجرام.

نانسي عجرم تشارك متابعيها صورا جديدة

وتحرص نانسي عجرم على مشاركة متابعيها الصور الجديدة وتقوم بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

إطلالة نانسي عجرم عبر إنستجرام

وشاركت نانسي عجرم، متابعيها صورا جديدة لها في أحدث جلسة تصوير، نالت إعجاب الكثيرين وحازت على العديد من التعليقات المميزة.

وظهرت نانشسي عجرم في الإطلالة وهي مرتدية بنطال باللون الأبيض، حيث حرصت على الظهور بإطلالة بسيطة وراقية.

وبدت نانسي عجرم بإطلالة عصرية، حيث اعتمدت تسريحة شعر مميزة ووضعت لمسات ناعمة من الماكياج الجذاب المرتكز على الألوان الترابية غير اللافت المناسب لإبراز جمالها.

وحرت ناسي عجرم على ترك شعرها انسيابي مع ارتداء نظارة شمسية وساعة ذهبية وحقيبة تميل إلى اللون البيج الجذاب.

نانسي عجرم في أحدث ظهور لها

كما حرصت نانسي عجرم على الظهور ببنطال وتي شيرت من نفس اللون، ونالت إعجاب الكثيرين المتابعين لها عبر موقع الثور الشهير إنستجرام.

نانسي عجرم تستعد لحفل غنائي 10 يوتيو المقبل

وعلى صعيد آخر، تستعد نانسى عجرم، لإحياء حفل غنائي، على مسرح أولمبيا في باريس، يوم الجمعة 10 من شهر يونيو المقبل، والذى سيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها، حيث تقدم خلاله باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى محبيها.

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