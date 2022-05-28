لينك جديد.. احصل على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس في جميع المحافظات

ننشر لكم في السطور التالية لينك جديد للحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس في جميع المحافظات.

وتصدرت نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس تريند جوجل، بالتزامن مع انتهاء طلاب تلك المرحلة من أداء امتحاناتهم، حيث ينتظرون النتيجة على أحر من الجمر.

ومن المفترض ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عقب انتهاء عمليات التصحيح.

وتقدم بوابة الفجر الإلكتورنية في إطار الخدمة التي تقدمها للمواطنين يوميا بشأن نتائج الإمتحانات، رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس في جميع المحافظات على النحو التالي:

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس

للحصول على رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس، يستطيع الطلاب معرفة النتيجة فور الإعلان عنها من خلال الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي ورابط البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة للخدمات التعليمية، كما يمكنهم أيضا الذهاب لمقر المدرسة التابع لها الطلاب أو الاستعلام من خلال الاتصال التليفوني.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان

قالت وزارة التربية والتعليم، إن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس تظهر بأربعة ألون، إليكم التفاصيل:

اللون الأصفر يشير إلى أن الطالب ناجح ويوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم.

اللون الأحمر يشير إلى أن الطالب صاحب رقم الجلوس راسب وله دور ثان ويوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات.

اللون الأزرق تشير إلى أن الطالب صاحب رقم الجلوس المدون ناجح ويشير إلى تفوق التلميذ وأنه فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات.

اللون الأخضر يشير إلى أن الطالب ناجح ويوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة.

وبهذا نكون قد قدمنا لينك سريع يسهل على الطلاب ويساعدهم في معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس فور ظهورها واعتمادها رسميا في جميع المحافظات.