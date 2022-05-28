موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم بالدورى والقناة الناقلة

الزمالك والإسماعيلى، عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع العديد من المباريات المهمة في مختلف البطولات والمسابقات المحلية والعالمية.

وتعتبر مباراة الزمالك والإسماعيلى من المباريات "الديربي" الذي يشغل بال الكثيرين، وخاصة جمهور الفارس الأبيض ودراويش الكرة المصرية، والذي يأتي ضمن لقاءات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز.

واعتادت الجماهير المصرية على مشاهدة المتعة والإثارة في مباريات الزمالك والإسماعيلى الذي لطالما تشهد متعة وإثارة كبيرة ومن كلاسيكيات الكرة المصرية الشهيرة.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلى في الـ6:30 مساء اليوم السبت الموافق الـ28 من مايو 2022، والتي يستضيفها ملعب استاد الدفاع الجوي.

ظروف مباراة الزمالك والإسماعيلى

وتأتي مباراة الزمالك والإسماعيلى في ظروف استثنائية للفريقين، حيث يعاني أبناء ميت عقبة من تدني المستوى في المباريات الأخيرة، لوجود بعض المشاكل مع اللاعبين وصعوبة التجديد لأعمدة الفريق، بينما الدراويش استعاد توازنه في آخر مواجهتين تحت القيادة الفنية لمدربه حمزة الجمل.

ترتيب الزمالك والإسماعيلى

يدخل الزمالك المباراة متصدرا لجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، بعد لعبه 17 مباراة حقق خلالها الفوز في 13 لقاء وتعادل في اقنين وخسر 4 لقاءات.

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلى

وأعلنت قناة أون تايم سبورت عن نقل مباراة الزمالك والاسماعيلى اليوم في الجولة 21 من بطولة الدوري المصرى مع وجود أستوديو تحليلى قبل إنطلاق القمة المرتقبة.