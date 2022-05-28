كيف تشاهد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد اليوم في نهائي دوري الأبطال؟

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم، حيث تقام مواجهة ليفربول ضد ريال مدريد النارية في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

ويترقب المصريون والعرب ظهور الفرعون المصري محمد صلاح في مواجهة ليفربول ضد ريال مدريد الليلة، آملين في تحقيق البطولة لتضاف إلى سجله للمرة الثانية في تاريخه.

ملعب مباراة مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

ويستضيف ملعب "دي فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس، مواجهة ليفربول ضد ريال مدريد، حيث يسعى "الميرينجي" إلى تحقيق اللقب للمرة الـ14 في تاريخه، بينما "الريدز" ياملوا في رد الاعتبار والفوز بالمواجهة التي خسروها منذ سنوات قليلة.

موعد مباراة مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

وتنطلق مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في تمام الـ9 مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية الـ11 بتوقيت أبوظبي.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية نقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم عبر beIN Sports 1 HD Premium، beIN Sports HD 1 English، وbeIN 4K HDR.

قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد

قناة AZ TV



التردد 11169 على قمر AzerSpace 46°E.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 20400

قناة IRIB Tv3 الإيرانية



التردد: 11900

الاستقطاب: عمودي

القمر Badr 26°E

قناة IDMAN TV



التردد: 11169 على قمر AzerSpace 46°E.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 20400

4_ قناة 3 Sport

التردد: 11293

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghan sat 1