سعر الريال السعودى اليوم السبت 28-5-2022 أمام الجنيه

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت 28-5-2022، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 4.85 جنيه للشراء، و4.87 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.85  جنيه للشراء.

4.88  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى
4.85 جنيه للشراء.

4.87  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.84  جنيه للشراء.

4.88  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى
4.85  جنيه للشراء.

4.88  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.85 جنيه للشراء.

4.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.74 جنيه للشراء.

4.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
4.83 جنيه للشراء.

4.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.83 جنيه للشراء.

4.88 جنيه للبيع.

 

 

 

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