"التخطيط": اهتمام كبير بقضايا البيئة منذ إطلاق رؤية مصر 2030

أكد أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27 مشيرا إلى اهتمام مصر بالموضوعات المتعلقة بالبيئة منذ إطلاق رؤية مصر 2030 حيث تم تضمين البعد البيئي والتركيز عليه ضمن التقارير الطوعية الثلاثة التي قدمتها مصر بالمنتدى رفيع المستوى بالأمم المتحدة حيث شهدت اهتماما بالبعد البيئي في مصر من جانب الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال ترؤس أحمد كمالي اليوم السبت اجتماع مجموعة العمل المصغرة من الوزارات لمؤتمر الأطراف cop27 وذلك للعمل على التدقيق في قائمة المشروعات الخضراء المتاحة وذلك بمشاركة السفير وائل أبو المجد سفير جمهورية مصر العربية في البرازيل والممثل الشخصي لرئيس مؤتمر الأطراف cop27 ورئيس الوفد التفاوضي المصري.

وأضاف كمالي أنه بالنظر إلى المشروعات الخضراء في الموازنة تم اكتشاف أن نسبة المشروعات الخضراء الموجودة في الموازنة العامة للدولة تمثل نسبة كبيرة حيث بلغت نحو 15% بنسبة تنوع كبير من مشروعات صرف صحي وكهرباء ونقل مشيرا إلى أنه نتيجة لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والبعد البيئي تمت مضاعفة حجم تلك الاستثمارات الخضراء إلى 30% ومن المتوقع خلال عامين أن تصل إلى 50%.

وشدد كمالي على أهمية الاستفادة من مؤتمر الأطراف cop27 موضحا أن الاحتياجات التمويلية للدولة تزيد كل عام فضلا عن ارتفاع حجم الاستثمارات العامة مؤكدا أن الدولة المصرية قامت بطفرة كبيرة في جميع المجالات وأبرزها البنية الأساسية والتنمية البشرية خلال السنوات الثلاث الأخيرة الأمر الذي يحتاج إلى تمويل متابعا أن يمكن الاستفادة من المؤتمر لتحديد المشروعات التي يمكن حشد تمويل لها.

وأوضح كمالي أهمية الوقوف على مشروعات محددة وذلك لوجود عدد كبير من المشروعات التي تصنف كمشروعات خضراء حيث وجه كمالي بتحديد المشروعات التي من الممكن إدراجها بالموازنة العامة للدولة وكذا المشروعات التي سيتم تقديمها لحشد تمويل مع الشريك الأجنبي وكذلك والمشروعات التي تقدم من خلال الصندوق السيادي متابعا أنه من الضروري وجود نوع من التصنيف في وعدم التركيز على أحد المجالات.

وتابع كمالي أن إدارج المشروعات لا يتم اعتباطيا حيث هناك ضوابط ومعايير لعملية الإدراج مؤكدا أهمية وجود شراكة من القطاع الخاص في تلك المشروعات فضلا عن دور صندوق مصر السيادي والذي قد يلعب دورا مهما في تلك المشروعات، موضحا أهمية التقسيم الخاص بالمشروعات بحيث تكون جاذبة للمستثمر الأجنبي بما سيؤثر على العديد من الجوانب كميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة وحجم الدين.