"الأعلى للجامعات" يوافق على إنشاء كلية علوم بمحافظة الأقصر

أعلن الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على انشاء كلية علوم بالجامعة.

وأوضح، ان ذلك جاء خلال انعقاد المجلس الأعلى للجامعات، الذي انعقد اليوم السبت، بجامعة بنها، مشيرًا إلى أن الموافقة جاءت على أن تكون الدراسة بكلية العلوم بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المُعتمدة.

وأوضح الدكتور محمد محجوب، أن الموافقة جاءت بعد الانتهاء أعمال التشطيبات النهائية بالكلية طبقا لمواصفات الجودة المعتمدة، مؤكدا أن الكلية ستكون جاهزة لاستقبال الطلاب العام المقبل.

يشار إلى أن كلية العلوم بطيبة تضم عدة معامل منها؛ "الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، الحيوان"، وتضم كافيتريا، وملعب متعدد الأغراض، والمكاتب الإدارية.