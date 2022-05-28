اقترب من التأهل لمستر أولمبيا..المصري محمد شعبان يشارك في بطولة كاليفورنيا برو

يخوض البطل المصري محمد شعبان نجم فريق كوسكواد لكمال الأجسام للمحترفين، خلال الساعات القادمة منافسات بطولة كاليفورنيا برو احدى البطولات الكبرى المؤهلة لمستر أولمبيا التي تقام في الساعات الأولى من صباح غدا الاحد، حيث يأمل في الفوز باللقب من أجل التأهل للمشاركة في نسخة مستر أولمبيا المقبلة 2022 التي ستقام في شهر ديسمبر المقبل في لاس فيجاس.

محمد شعبان نجح في الفوز بالمركز العاشر في نسخة مستر أولمبيا الاخيرة 2021، التي توج بلقبها للمرة الثانية على التوالي البطل المصري العالمي ممدوح السبيعي الملقب ببيج رامي.

وينافس شعبان هذا العام على لقب كاليفورنيا برو 12 لاعبا أبرزهم الامريكي ماكس تشارلز، ومواطنه تشارلز جريفن، والايطالي اندريا برستي، ومواطنه اندريا موزي، والفرنسي ثيو ليجورير والكرواتي بيتر كلينسر.

واعتذر شعبان عن المشاركة في بطولة أرنولد كلاسيك التي أقيمت أيام في مارس الماضي، بعد تلقيه دعوة المشاركة فيها بصفته اللاعب المصري والعربي الوحيد، لكنه لم يتمكن من اللعب بسبب الإصابة التي تعرض لها في الظهر، لكنه استطاع أن يتعافى منها وبدا معسكر تجهيزي لبطولة كاليفورنيا، خاصة أنه نجح في الفوز بالمركز الثاني في نسخة العام الماضي، بعد فوزه بنفس المركز في بطولة نيويورك برو 2021.

ويعد البطل المصري واحد من اللاعبين المصريين المصنفيين عالميا في منافسات بطولات كمال الأجسام للمحترفين، بعدما فاز باكثر من بطولة عالمية ابرزها بطولة البرتغال قبل عامين.

وظهر محمد شعبان بمستوى متميز في بطولات العام الماضي وتأهل بالنقاط بعد احتلاله صدارة ترتيب اللاعبين المحترفين، ونجح نجم فريق كوسكواد في ثاني مشاركاته في مستر أولمبيا في الفوز بالمركز العاشر.