وزيرالبترول: نتعاون مع القطاع الخاص لنشر محطات الوقود والغاز

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركات التسويق التابعة لها والتابعة للقطاع الخاص، وفق منظومة متكاملة لنشر محطات التموين بالوقود والغاز الطبيعي جغرافيا، مع مراعاة أن تكون خطتها مواكبة لخطط التنمية ورفع كفاءة شبكة الطرق بمصر التي تشهد نموا كبيرا حاليا.

وشدد الملا، في تصريحات اليوم السبت، خلال افتتاح محطة الوقود الجديدة بشارع التسعين بالتجمع الخامس، على تكامل وكفاءة عمل منظومة تداول المنتجات البترولية خلال السنوات السبع الأخيرة، بداية من تأمين الإمدادات وتوفير المنتج بالمحطات وتوزيعه ومتابعة ذلك آليا من خلال غرفة التحكم في ظل تطبيق التحول الرقمي.

وأشار إلى أن هناك 12 شركة تعمل بكفاءة عالية في تسويق المنتجات البترولية وتقدم خدمات متميزة تهم قائدي المركبات وأن شركة "شل أوت" إحدى أهم شركات المنظومة من خلال تقديمها خدمات متميزة عبر 80 محطة حاليا تابعة لها.

وأوضح أن المحطة الجديدة هي إحدى المحطات التي تقام على النموذج الجديد لمحطات التموين بالوقود والخدمة التي يتم تعميمها في مصر، لافتا إلى أن محطات الوقود بمصر يتم العمل على تطويرها ضمن منظومة متكاملة لتصبح علامات مميزة على الطرق ودليلا إرشاديا يخدم حركة المواطنين ويقدم لهم خدمات متكاملة، والمحطة مرتبطة بنظام "ايه تي جي" (ءشا)، حيث تظهر جميع أرصدتها بغرفة التحكم والمراقبة بوزارة البترول والثروة المعدنية.

وتأتى المحطة الجديدة ضمن سلسلة محطات متنوعة يتم إقامتها لخدمة الحركة على الطرق التي يتم تنميتها وتطويرها والمحطة الجديدة يمكنها تقديم خدمة التموين ببنزين 92و 95 إلى 12 سيارة من خلال 12 مسدس بها، كما يتوافر بها خدمات متنوعة تموينية وصيانة وترفيهية لقائدي السيارات من خلال عدد من مقدمي الخدمات المتميزين.