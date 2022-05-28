"بيتكوين" تواصل الهبوط.. تعرف على أسعار العملات المشفرة

هبط سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم بنسبة 2.49% ليصل إلى 28942.83 دولار، كما تراجعت القيمة السوقية للعملة الرقمية الأكثر شعبية في العالم إلى نحو 553 مليار دولار.

وتراجعت بيتكوين بنحو 26% خلال ثلاثين يوما فيما تسجل العملة الأولى انخفاضا بنسبة 39% منذ بداية العام.



وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

أسعار العملات الرقمية اليوم

انخفض سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 7.10% مسجلًا 1780.08 دولار.

وهبط سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 7.04% ليبلغ 298.75 دولار.

وارتفع سعر عملة الريبل XRP ما نسبته 0.29% إلى 0.3968 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 8.02% إلى 0.4633 دولار.

وانخفض سعر بولكادوت Polkadot بنحو 8.36% ليصل إلى 8.90 دولار.

وخسر سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 3.22% ليصل إلى مستويات 0.07784 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.