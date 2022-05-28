نيفين جامع: 3.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات خلال عام 2021

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي المصري يشهد تطورًا ملموسًا خلال المرحلة الحالية بفضل نجاحبرنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادى والذى تضمن تحقيق طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية والانشائية وهو الامر الذي انعكسايجابا على تحقيق معدلات ايجابية غير مسبوقة سواء في معدلات النمو ونسبة مساهمته في الناتج المحلى الاجمالى، فضلا عن تحقيقا على معدل في الصادرات السلعية في تاريخ مصر بنسبة نمو بلغت 27%.



وقالت إن مصر تمتلك حاليا العديد من المدن الصناعية المتخصصة ومن بينها مدينة الجلود بالروبيكى والتى ستجعل من مصر مركزًا لتصنيع الجلود بدءًا من الدباغة ووصولا إلى المنتج النهائى، مشيرةً في هذا الاطار إلى إنه تم الانتهاء من انشاء 100 مصنع جاهز لتصنيع المنتجات الجلدية تامة الصنع.

تصريحات الوزيرة جاءت عقب مشاركتها في لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى برؤساء 30 شركة من كبريات الشركاتالإماراتية المستثمرة بالخارج، والذى عقد بالعاصمة الاماراتية أبوظبى ونظمه مكتب التمثيل التجارى بدبي.



وأشارت الوزيرة إلى إن الحكومة المصرية لا تألو جهدًا في تهيئة بيئة الأعمال حتى يتسنى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوقالمصري وبصفة خاصة الاستثمارات الإماراتية، موجهةً الدعوة إلى الشركات الاماراتية للاطلاع على المدن الصناعية المتخصصة في مصروالسعى لزيادة تواجدهم في السوق المصري، للاستفادة من مزايا وحوافز الاستثمار واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد منالدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق العالمية وبصفة خاصة السوق الأفريقي.

وفى هذا الإطار، لفتت «جامع» إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا على الرغم من التداعيات السلبية التي يشهدهاالاقتصاد العالمى، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2021 حوالى 3 مليار و623 مليون دولار، مؤكدة حرص الوزارة على تحقيقمزيد من التواصل مع الشركات الاماراتية من خلال المكتب التجارى المصرى بدبى لتقديم كل الدعم والمساهمة في تذليل أي تحديات قدتواجه الشركات الامارتية المستثمرة في مصر.



