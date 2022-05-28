ارتفعت 1.1%.. بيتكوين تتجاوز 29 ألف دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 1.1 في المائة إلى 29046 دولارا، وفقا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء اليوم.
وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 2.5 في المائة، حيث تم تداولها بين 28503 دولارات و29225 دولارا.
 

وانخفضت العملة الرقمية المشفرة الأشهر الآن 58 في المائة عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) عند 68992 دولارا.
 

وخسرت عملة بيتكوين 0.9 في المائة من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت 37 في المائة حتى الآن هذا العام.

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