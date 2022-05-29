نجوم ليفربول يواسون صلاح.. ورد فعل مفاجئ من الأخير

كشف مصطفى طارق أحد منظمي نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول في ملعب فرنسا الوطني بمدينة باريس، عن رد فعل محمد صلاح، نجم الريدز، بعد خسارته للقب، عقب الهزيمة من الملكي بهدف دون رد.

وأوضح مصطفى طارق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعمل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ عام 2017 وهذه ثالث مباراة لي في الشهر الجاري".

وتابع: "ما حدث قبل المباراة كان بسبب وجود العديد من الجماهير التي حضرت دون أن تمتلك تذاكر وقامت باقتحام المدرجات من فوق الأسوار ولذلك الأمن تعامل".

وعن رد فعل محمد صلاح بعد المباراة قال: "بمجرد انتهاء المباراة، كان صلاح وجهه في الأرض وترك الملعب مباشرة، دون أن يتحدث مع أحد وحاول بعض لاعبي ليفربول مواساة صلاح ولكنه انتقل بشكل مباشرة إلى غرف الملابس".

