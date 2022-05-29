نجوم ليفربول يواسون صلاح.. ورد فعل مفاجئ من الأخير

الفجر الرياضي
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements

كشف مصطفى طارق أحد منظمي نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول في ملعب فرنسا الوطني بمدينة باريس، عن رد فعل محمد صلاح، نجم الريدز، بعد خسارته للقب، عقب الهزيمة من الملكي بهدف دون رد.

 

وأوضح مصطفى طارق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعمل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ عام 2017 وهذه ثالث مباراة لي في الشهر الجاري".

 

وتابع: "ما حدث قبل المباراة كان بسبب وجود العديد من الجماهير التي حضرت دون أن تمتلك تذاكر وقامت باقتحام المدرجات من فوق الأسوار ولذلك الأمن تعامل".

 

وعن رد فعل محمد صلاح بعد المباراة قال: "بمجرد انتهاء المباراة، كان صلاح وجهه في الأرض وترك الملعب مباشرة، دون أن يتحدث مع أحد وحاول بعض لاعبي ليفربول مواساة صلاح ولكنه انتقل بشكل مباشرة إلى غرف الملابس".
 

ريال مدريد رياضة اخبار الرياضة الاخبار الرياضية أخبار الريال

مواد متعلقة

رد فعل مفاجئ من اتحاد الكرة بعد خسارة محمد صلاح لدوري أبطال أوروبا

"لحظات الانكسار".. 4 مشاهد حزينة لمحمد صلاح في 2022 آخرها خسارة "الشامبيونزليج"
Advertisements

الأكثر قراءة

نجوم ليفربول يواسون صلاح.. ورد فعل مفاجئ من الأخير

رد فعل مفاجئ من اتحاد الكرة بعد خسارة محمد صلاح لدوري أبطال أوروبا

تعليق مفاجئ من كلوب عقب خسارة ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا

ملخص مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري الأبطال.. وتتويج الفريق الملكي

عاجل.. أول رد فعل من محمد صلاح بعد خسارة لقب دوري أبطال أوروبا

مشاهدة أهداف مباراة ريال مدريد وليفربول Real Madrid Vs Liverpool في نهائي دوري أبطال أوروبا

10 أرقام قياسية من تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا (انجاز أنشيلوتي الأبرز)

"لحظات الانكسار".. 4 مشاهد حزينة لمحمد صلاح في 2022 آخرها خسارة "الشامبيونزليج"