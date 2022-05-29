‎"إعلام عين شمس" تطلق تطبيق "سكوب" يضم جميع أنواع المواهب

أول تطبيق عربي

أطلق طلاب الفرقة الرابعة شعبة العلاقات العامة والإعلان بكلية الآداب قسم علوم الاتصال والإعلام جامعة عين شمس مشروع تخرج وهو تطبيق باسم "سكوب" لدعم الموهوبين وتشجيع الشباب علي الاهتمام بموهبتهم

‎من أهم مميزات التطبيق الرقابة على المحتوى كما إنه يمكن أن يوفر فرص عمل للشباب؛ فبعض مكاتب الكاستنج تبحث عن المواهب من خلال التطبيقات، والبعض يبحث عن أصحاب المواهب للاستعانة بهم في مشاريع التخرج أو الحفلات فيكون تطبيق سكوب هو حلقة الوصل بينهم

‎ينقسم التطبيق إلى أقسام لكل موهبة قسم ويمكن للأشخاص اقتراح موهبة جديدة على التطبيق وإضافتها بعد الموافقة عليها وذلك لتعدد المواهب ووجود مواهب غير مألوفة كما أن التطبيق أيضًا لغرض الترفيه والتسلية إذا أراد الفرد مشاهدة فيديوهات المواهب فقط

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وإشراف دكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب ودكتور هبة شاهين والدكتورة دينا فاروق ابوزيد وأ/ أية ممدوح مدرس مساعد بقسم إعلام كلية أداب عين شمس.