مي عمر تتصدر تريند جوجل لهذا السبب

تصدرت الفنانة مي عمر تريند جوجل اليوم الأحد، بعد حديثها عن تفاصل مسلسل رانيا وسكينة الذي عرض في المارثون الرمضاني 2022.

مي عمر: رانيا وسكينة شبه مسلسل بكيزة وزعلول

وكشفت مي عمر عن تفاصيل مسلسل رانيا وسكينة، مؤكدة على أنه يشبه مسلسل بكيزة وزغلول، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة mbc مصر.

مي عمر تتحدث عن مسلسل رانيا وسكينة

وقالت مي عمر “أحاول دائمًا التنويع في أدواري، وشخصيتي في رانيا وسكينة مختلفة عن كل أدواري السابقة، ووجدت نفسي في دور رانيا بشكل كبير، ولو تبادلنا الأدوار أنا وروبي فكان سيتقبله الجمهور أيضًا”

مي عمر: مسلسل رانيا وسكينة "لايت"

وأكدت مي عمر أن مسلسل رانيا وسكينة “لايت”، قالة "تصويره متعب لاننا طول التصوير نتنقل من مكان لمكان في مصر كلها.

مي عمر:" قدت سيارة الاسعاف"

وأضافت مي عمر: “قدت سيارة الإسعاف، وكانت صعبة في المطاردات وثقيلة جدًا، لأني نفذتها بنفسي”.

مي عمر تتحدث عن روبي

وتحدثت مي عمر عن الفنانة روبي، مؤكدة أن اللقاء الأول الذي جمعها بالفنانة روبي كان من خلال هذا المسلسل، قالة “خرجنا منه أصدقاء وهي إنسانة جميلة وطيبة وخفيفة الظل”.

وأشارت مي عمر إلى أن المعظم توقع أن وجود بطلتين سيهدد نجاح المسلسل، معلنة أن هذا لم يحدث وكانت الكواليس لطيفة للغاية.