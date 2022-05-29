سعر الدولار اليوم الأحد 29-5-2022 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
الدولار - أرشيفية
الدولار - أرشيفية
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استقر سعر الدولار اليوم الأحد 29-5-2022، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.55 للشراء، 18.61 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.57 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.53 جنيه للشراء.

18.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.55 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.56 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
18.55 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.57 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.58 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.
 

 

 

 

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