بإطلالة محتشمة.. مي عز الدين في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

تصدرت الفنانة مي عز الدين تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد قيامها بنشر صورة عبر إنستجرام.

مي عز الدين تنشر صورة عبر إنستجرام

وتفاعل الجمهور مع صورة مي عز الدين، حيث حرصت على نشر صورها والتواصل مع متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

مي عز الدين بملابس محتشمة عبر إنستجرام

وحرصت مي عز الدين في الإطلالة بارتداء ملابس محتشمة ومكياج هادئ روج نود مطفي وكحل في العينين.

إطلالة مي عز الدين

وتألقت مي عزالدين بأطلالة جذابة مرتدية فستانا محتشما يحمل عدة الوان، ونالت إعجابت المتابعين.

وتشارك مي عز الدين من وقت لأخر جمهورها ومتابعيها الصور والفيديوهات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وتحرص على مشاركت أعمالها الفنية أيضا مع الجمهور.

آخر أعمال مى عزالدين

آخر أعمال مى عزالدين مسلسل "جزيرة غمام" مع الفنان طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبدالغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبدالعزيز مخيون ووفاء عامر، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

قصة جزيرة غمام ودور مي عز الدين

وتدور أحداث جزيرة غمام في إطار اجتماعي، حول قصة "بيت شافع"، وأبنائه الذين يتشابكون في صراعات وخلافات بين الأخوة، وتظهر مي عزالدين في جزيرة غمام بشخصية فتاة غجرية، تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتعيش قصة حب مليئة بالأحداث الصعبة.