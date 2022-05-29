ننشر جدول الامتحانات البديلة للصفين الأول والثاني الثانوي

حرصا من بوابة “الفجر” الإلكترونية، على تقديم خدمة لمتابعيها، نقدم لكم في السطور التالية جدول الامتحانات البديلة للصفين الأول والثاني الثانوي، حيث تعقد الامتحانات ورقيا في المدارس بأسئلة اختيار من متعدد.

جدول الامتحانات البديلة للصفين الأول والثاني الثانوي

وعن جدول الامتحانات البديلة للصفين الأول والثاني الثانوي العام، استعدادا لأداء الامتحانات غدا الاثنين ولمدة 3 أيام، إليكم التالي:



جدول الامتحانات البديلة للصف الأول الثانوي

ويؤدى طلاب أولى ثانوي الاثنين الاختبار في اللغة العربية والكيمياء والجغرافيا.

ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 31 مايو اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ والأحياء.

ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 1 يونيو الرياضيات واللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق.



جدول الامتحانات البديلة للصف الثاني الثانوي

يؤدى الطلاب يوم الإثنين 30 مايو امتحانات اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 31 مايو اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والفيزياء والأحياء والفلسفة والمنطق.

يؤدى الطلاب يوم الأربعاء 1 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والكيمياء وعلم النفس والاجتماع.