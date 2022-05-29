الأرصاد: ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة اليوم الأحد

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في البيان الصادر عن الهيئة اليوم.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد اليوم ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على معظم الأنحاء

طقس شديد الحرارة نهارا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على المناطق التالي:

القاهرة الكبرى

الوجه البحرى

جنوب سيناء

جنوب البلاد

طقس حار نهارا على السواحل الشمالية

وتوقعت الأرصاد أنه يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية في ساعات النهار ويكون لطيف ليلا.

طقس معتدل ليلا

كما توقعت الأرصاد أنه يسود طقس معتدل ليلا على هذه المناطق:

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

جنوب سيناء

جنوب البلاد



نشاط للرياح اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أغلب الأنحاء، يكون مثير للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية بمدينة السلوم.



درجة الحرارة المتوقعة اليوم

درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة

درجة الحرارة المتوقعة اليوم في الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21 درجات

درجة الحرارة المتوقعة اليوم في مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة

درجة الحرارة المتوقعة اليوم على سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجات

درجة الحرارة المتوقعة اليوم على قنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات

درجة الحرارة المتوقعة اليوم على أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.