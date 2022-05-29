خطوات مهمة لخفض قيمة فاتورة الكهرباء.. اتبعها

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بوابة الفجر
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 ننشر لكم في السطور التالية بعض الخطوات المهمة لخفض وترشيد استهلاك قيمة فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك لـ650 كيلو وات.

ـ اعتمد على ضوء الشمس واغلق الأنوار في فترات النهار.

-لا ترك المصابيح مضاءة فى الغرف الخالية وقم بإطفائها لترشيد الاستهلاك.

ـ يجب الاعتماد على اللمبات الموفرة للطاقة.

ـ عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها، حيث تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.

- استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط ويفضل استخدم دائمًا مياه باردة في عملية الشطف.

ـ  اغلق السخان ولا تقوم بتشغيلة غلى عند اللزوم فقط نظرا لأنه يستهلك كهرباء أكثر.

- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

ـ تأكد من غلق باب الثلاجة، ولا تحاول فتحه دون داع لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها.

- يمكنك الحد من خروج الهواء البارد داخل الفريزر، كما يفضل أن يكون الفريزر ممتلئا تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج.

- يجب ترتيب الأشياء داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأطعمة منها أكثر سهولة وسرعة.

-يمكنك وضع مروحة أمام تكيف الهواء وضبطه على 24 درجة حتى لا يستهلك كهرباء كثيرة مع غلق النوافذ جيدا لكي لا تفقد الغرفة التريد اللازم ويستهلك بذلك كهرباء أكثر.

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