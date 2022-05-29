"ارتفاع الحرارة".. الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح مهمة للمواطنين للتعامل مع ذروة الطقس السيئ وارتفاع درجات الحرارة، التي تشهدها البلاد هذه الفترة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين للتعامل مع الطقس السيئ، حيث نصحت بالإكثار من تناول السوائل.



كما نصحت الأرصاد الجوية بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة فىي ساعة الذروة( من الساعة 12 إلى الساعة 3 عصرا).



وقالت الأرصاد الجوية إنه يفضل ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، حيث نستطيع خلال الفترة القادمة ارتداء الملابس الصيفية خلال فترات الليل والنهار.



وعن حالة الطقس اليوم الأحد، يشهد استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقسا حارا على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد،.



ووأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن اليوم سيشهد نشاط رياح أغلب الأنحاء، يكون مثير للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية بمدينة السلوم.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد، أكدت الأرصاد الجوية أن القاهرة تسجل العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، بينما تسجل الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21 درجة، وتسجل مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.