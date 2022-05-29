ننشر تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل

قالت الأرصاد الجوية إن البلاد يسودها طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وحار على السواحل الشمالية ولطيف ليلا.



وعن تفاصيل حالة الطقس من اليوم الأحد الموافق 29 مايو وحتى الجمعة المقبل الموافق 3 يونيو:



حالة الطقس الأحد 29 مايو:



تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة



وأكدت الأرصاد أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مدينة السلوم على فترات متقطعة



حالة الطقس الإثنين 30 مايو:



شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



حالة الطقس الثلاثاء 31 مايو:



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة



حالة الطقس الأربعاء 1 يونيو:



نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة



حالة الطقس الخميس 2 يونيو

وأوضحت الأرصاد الجوية أن البلاد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة

حالة الطقس الجمعة 3 يونيو:



كما توقعت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة