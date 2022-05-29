رسميًا- محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل هدف في الموسم

توج الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة هدف الموسم في البطولة الإنجليزية لموسم 2021/2022.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلنت عن حصول محمد صلاح على جائزة هدف الموسم عن الموسم المنقضي الذي توج به فريق مانشستر سيتي بالجولة الأخيرة من المسابقة.

ونال هدف محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي باللقاء الذي انتهي بالتعادل الإيجابي 2-2 جائزة أفضل هدف عن الموسم بعد منافسة كبيرة مع الأهداف الأخرى المرشحة للجائزة.

وتنافس محمد صلاح مع داني إنجز وتاونسند ورودري وألكسندر لاكازيت وكريستيانو رونالدو وألميرون، إلا أن التصويت صب في صالح محمد صلاح للتتويج بهذه الجائزة.