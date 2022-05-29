إسرائيل تنشر مئات من قوات الشرطة في منطقة باب العامود

نشرت إسرائيل، مئات من قوات الشرطة في منطقة باب العامود لتأمين وصول مسيرة الأعلام اليمنية المتشددة للمنطقة.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال، اليوم الأحد، عقب بدء عشرا ت الإسرائيليين بينهم مستوطنون دخول ساحات المسجد الأقصى، وفقًا لوسائل إعلامية.

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.