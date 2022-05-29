2.67 تريليون دولار معاملات سوق الصرف الأجنبي في الصين خلال أبريل



سجلت سوق الصرف الأجنبي في الصين معاملات بقيمة 17.14 تريليون يوان، أي ما يعادل 2.67 تريليون دولار، في نيسان (أبريل)، وفقا لبيانات رسمية.



وعلى وجه التحديد، بلغ حجم المعاملات في سوق العملاء 3.56 تريليون يوان في الشهر الماضي، بينما بلغ حجم المعاملات في سوق ما بين البنوك 13.58 تريليون يوان، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.



وفيما يتعلق بالمنتجات، بلغ حجم المعاملات التراكمي للسوق الفورية 5.88 تريليون يوان، ولسوق المشتقات 11.26 تريليون يوان في نيسان (أبريل). وأظهرت البيانات أنه في الأشهر الأربعة الأولى من العام، بلغ حجم معاملات سوق الصرف الأجنبي في البلاد 74.81 تريليون يوان.



إلى ذلك، تعتزم الحكومة زيادة تسهيل الاستثمارات المؤسسية الأجنبية في سوق السندات في البلاد، وتنسيق الانفتاح بين البنوك وأسواق سندات الصرف، حسب ما أعلنت بكين أمس.



وأشار بيان مشترك صادر عن البنك المركزي وكبار منظمي الأوراق المالية والنقد الأجنبي، إلى أن الصين تهدف من وراء ذلك إلى زيادة تنوع المستثمرين، مع تحسين السيولة واستقرار سوق السندات.

وسيتم اتخاذ تدابير لدعم المستثمرين المؤسسيين الأجانب المؤهلين في الاستثمار مباشرة، أو من خلال الاتصال في سوق سندات الصرف، وفي الاختيار المستقل لأماكن التداول.



وقال مسؤول في بنك الشعب الصيني "سيتم تبسيط إجراءات الاستثمار، وتوسيع الوصول إلى سوق سندات الصرف"، مضيفا أن "المستثمرين المؤسسيين الأجانب سيدخلون السوق كأشخاص اعتباريين".



ويدخل البيان حيز التنفيذ من 30 حزيران (يونيو) 2022، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وسيصدر البنك المركزي والهيئة الوطنية للنقد الأجنبي لوائح تنظيمية بشأن إدارة الأموال، وتوحيد إدارة الصناديق عبر الحدود، وتقديم توضيحات فيما يتعلق بالتسجيل، وصرف الأموال، والإيرادات والمصروفات عبر الحدود، والتحوط من النقد الأجنبي.



وفي سياق متصل، أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الجمعة الماضي، أن الأرباح المجمعة للشركات الصينية المملوكة للدولة تراجعت في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (أبريل) هذا العام، بسبب قاعدة المقارنة العالية في الفترة نفسها من العام الماضي وعودة ظهور كوفيد - 19 بشكل متقطع.