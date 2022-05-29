روسيا: توريد الحبوب لدول العالم سيكون بالروبل



أعلن أندريه كليشاس عضو مجلس الفيدرالية الروسي، اليوم الأحد أن توريد الحبوب الروسية إلى دول العالم سيكون مقابل الدفع بالروبل الروسي.

ونقلت "سبوتنيك" عنه القول، "توريد الحبوب والأسمدة إلى مختلف دول العالم سيكون عبر الدفع بالروبل، وكل الصفقات يجب أن تتم وفق هذه الآلية".

وكان دميتري باتروشيف وزير الزراعة الروسي، قد أعلن أن روسيا ستتفاوض مع دول الشرق الأوسط وإفريقيا، على إمكانية التحول لتسليم الصفقات بالروبل.

وتعد روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب، وأدت الحرب بينهما إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية حول العالم.



