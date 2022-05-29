ميناء دمياط يتداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة

أعلن المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن.. بينما غادر الميناء 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة.

وأضاف المركز - فى بيان صادر اليوم - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23895 طن تشمل: 50 طن اسمنت و15030 طن يوريا و715 طن رمل زجاجى و3100 طن مولاس 5000 طن بضائع متنوعه.

وأشار البيان إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 48815 طن تشمل: 3678 طن ابلاكاش و8880 طن خردة و33753 طن ذرة و1348 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 997 طن.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 679 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 122 حاوية مكافئة.. فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1552 حاوية مكافئة. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 16994 طنا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 313450 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا عدد 2612 شاحنة.