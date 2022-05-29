الزراعة تقوم باعداد تقاوي القمح بمشروع مستقبل مصر الزراعي



انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من عمليات الغربلة والاعداد لتقاوي محصول القمح المقرر زراعتها في الموسم الجديد بمشروع مستقبل مصر الزراعي، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقد تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي تقريرا يفيد ذلك من حاتم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لانتاج التقاوي، حيث تم الانتهاء من اعداد 2000 طن من تقاوي محصول القمح، تمهيدا لزراعتها بأراضي المشروع في شهر اكتوبر المقبل، من التقاوي المحسنة ذات الانتاحية العالية المقاومة للامراض.

واشار ابراهيم إلى ان محطات الغربلة على مستوى محافظات الجمهورية، تعمل مبكرا على استلام خام تقاوي الاكثار، لغربلة واعداد التقاوي للمزارعين مبكرا، لضمان حصول المزارع على تقاوي تعطي انتاجية عالية، ونساهم في زيادة دخله، وبالتالي رفع مستوى معيشته.