تداول 5 آلاف و225 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



شهدت موانئ البحر الأحمر، تداول 5225 طن بضائع عامة متنوعة و308 شاحنات و32 سيارة ملاكي، ووصول وسفر 578 راكبا.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن إجمالي حركة الصادرات بلغ 2131 طن بضائع عامة ومتنوعة، و87 شاحنة، بينما بلغ إجمالي حركة الواردات 3094 طن بضائع عامة ومتنوعة، و221 شاحنة، و32 سيارة ملاكي.

وأوضح البيان، أن ميناء سفاجا استقبل السفينة ءش27 جنسية (بالو) توكيل (ميد شيبنج) قادمة فارغة من العقبة لشحن فوسفات، والسفينة (بوسيدن اكسبريس) بعدد 62 شاحنة بحمولة 1272 طن بضائع عامة ومتنوعة و6 شاحنات فارغة و7 سيارات ملاكي، والسفينة (أمل) بإجمالي 86 شاحنة بحمولة 1487 طن بضائع عامة ومتنوعة و22 شاحنة فارغة و23 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 15 شاحنة بحمولة 335 طن بضائع عامة و30 شاحنة فارغة و2 سيارة ملاكي، ومغادرة العبارة (سيناء) والعبارة (بريدج) بإجمالي 87 شاحنة بحمولة 2131 طن بضائع عامة.