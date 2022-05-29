البنك المركزي الروسي يعزز اجراءاته لإصدار الروبل الرقمي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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عزز البنك المركزى الروسي من إجراءاته التي تهدف إلى استصدار الروبل الرقمي ردا على العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا في أعقاب عملياتها العسكرية فى أوكرانيا.

وذكر موقع "كريبتو" الإلكتروني اليوم /الأحد/ - أن السلطات المالية الروسية تعتزم البدء في التعاملات بالنسخ الجديدة من عملتها المحلية في أوائل عام 2023 بدلا من المخطط له سابقا في عام 2024. وقالت النائب الأول لرئيس البنك المركزي الروسي أولجا سكوروبوجاتوفا، إن قرار البنك المركز الروسي يأتي على خلفية العقوبات التي فرضت على روسيا، الأمر الذي دفعه إلى تسريع إجراءات تطوير النسخة الرقمية من الروبل.

وأوضحت سكوروبوجاتوفا، خلال اجتماع لرابطة البنوك الروسية، أن مشروع إطلاق الروبل الرقمي سيبدأ في شهر أبريل من العام القادم، مشيرة في نفس الوقت إلى قيام البنك المركزي الروسي بالبدء في تنفيذ ما اسمته العقود الذكية التي تعتمد على البنية التحتية لعملة الروبل الرقمية.

يشار إلى أن البنك المركزي الروسي أعلن في وقت سابق أن عام 2022 سيخصص للبدء في تجارب استخدام الروبل الرقمي بالتعاون مع البنوك التجارية في روسيا حيث بدأت تجارب المنصات الخاصة بالإصدار الرقمي الجديد في شهر فبراير الماضي وتم الإعلان خلالها عن نجاح عمليات التحويل بين محافظ الأفراد في نفس الشهر.

وخلال هذه التجارب على المنصات الرقمية، تمكن العملاء من فتح محافظ بالروبل الرقمي من خلال تطبيقات الموبيل وكذلك التحويل من حساباتهم في البنوك الروسية إلى الحسابات الرقمية، طبقا لبيان للبنك المركزي الروسي.

وأكدت سكوروبوجاتوفا، من جهتها أن التعاملات بالعملة الرقمية ستتم دون فرض أى رسوم على جميع المواطنين وأنها متاحه في جميع المناطق على مستوى البلاد.

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