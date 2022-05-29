ربط خدمات عضوية الأعضاء لغرفة عجمان والمنطقة الحرة

قامت غرفة تجارة وصناعة عجمان بالتعاون مع منطقة عجمان الحرة بتنفيذ مشروع تكاملية خدمات العضوية للمنشآت وربطه مع نظام منطقة عجمان الحرة، وذلك ضمن الجهود المشتركة للإرتقاء بالخدمات وزيادة نسبة رضا المتعاملين وتحقيق الإستدامة في خطة التحول الرقمي.

وثمن سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، التعاون والشراكة القائمة بين غرفة عجمان ومنطقة عجمان الحرة وحرصهما على تسهيل ممارسة الأعمال، مؤكدًا على أهمية مشروع إعتماد نظام موحد لربط خدمات العضوية بين غرفة عجمان ومنطقة عجمان الحرة ودوره في تحقيق أعلى معدلات الجودة في تقديم الخدمات وتوفير بيئة عمل مرنة تتسم بالسرعة وتوفير قاعدة بيانات شاملة وموحدة، الأمر الذي يتوافق مع توجهات غرفة عجمان لتوفير بيئة أعمال داعمة لنمو وإستدامة الأعضاء وبما يتواكب مع تطلعات أصحاب الأعمال والمستثمرين.

وأشاد بالتعاون الفعال القائم بين كافة الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة والجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الاعمال وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بهدف تعزيز تنافسية إمارة عجمان الإقتصادية وتنمية الاعمال القائمة وتهيئة المناخ الجاذب لاستقطاب إستثمارات جديدة.

ومن جانبه، قال سعادة المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة ان هذه الخطوة النوعية تعكس الالتزام المشترك بتوفير جميع الموارد وكافة السبل اللازمة لترسيخ مكانة عجمان الريادية محليًا وعالميًا في مجال الحوكمة الإلكترونية، كما نسعى من خلال توسيع نطاق شراكتنا إلى استحداث طرق جديدة ومُبتكرة لتطوير عملياتنا، واعتماد الإجراءات الرقمية المتكاملة، بما يعزز بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارة. ويعد هذا المشروع نقلةً هامةً في سبيل تعزيز المكانة العالمية المرموقة لدولة الإمارات باعتبارها مركزًا رائدًا للأعمال من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى إمارة عجمان، وضمان تجربة متميزة ومتكاملة لشركاء الأعمال.

وأكدت فاطمة العوضي، مدير إدارة مشاريع التكنولوجيا والخدمات الذكية في غرفة عجمان،أن إطلاق حزم من الخدمات المشتركة مع الجهات الأخرى يعزز القيمة المضافة للمتعاملين ويضم نتسهيل إجراءات الخدمة وتسريع وقت تنفيذها، موضحة ان تنفيذ مشروع تكاملية خدمات العضوية للمنشآت وربطه مع نظام منطقة عجمان الحرة يزيد من نسبة رضا وسعادة المتعاملين،موضحة أن غرفة عجمان بتوجيهات مجلس الإدارة، حريصة على تطوير باقة خدماتها الالكترونية وتوفير قنوات متنوعة للتقديم على كافة خدماتها وإستحداث خدمات جديدة عبر تنويع شراكاتها مع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة.