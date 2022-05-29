"ديتك" يتعاون مع غرفة التجارة العربية الإيطالية لتبادل المعرفة

أطلق مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك"، بالتعاون مع غرفة التجارة العربية الإيطالية المشتركة، إطار عمل يهدف إلى تبادل المعرفة والمعلومات بين المركز والغرفة وتنسيق المبادرات ذات الاهتمام المشترك والمشاركة في الفعاليات وإعداد الدراسات والمنشورات.

وبموجب هذا التعاون، سيعمل مركز "ديتك" على تسهيل وصول الشركات الإيطالية الناشئة والطامحة للتوسع من "مكتب الشركات الناشئة" التابع لـغرفة التجارة العربية الإيطالية المشتركة إلى خدماته وبرامجه، بينما ستقوم الغرفة بالترويج لخدمات وبرامج المركز.

ويهدف مكتب الشركات الناشئة، الذي أنشأته غرفة التجارة العربية الإيطالية المشتركة في نوفمبر 2019، إلى إنشاء نقاط التقاء بين منظومات الشركات الناشئة والابتكار في البلدان العربية وإيطاليا، مع تشجيع نقل المعرفة والخبرة وتعزيز فرص الأعمال الملموسة.

وفي إطار الشراكة، سيعمل "ديتك" وغرفة التجارة بانتظام على مشاركة الخبرات، والترويج للمؤتمرات والندوات والاجتماعات، وتبادل المعلومات حول الدراسات أو المنشورات ذات الصلة وتعزيز المبادرات التي ينظمها كلا الطرفين، وذلك تماشيًا مع الهدف المشترك للجانبين في تعزيز الظروف المثالية لتطوير منظومات الابتكار، وزيادة المعرفة المتبادلة ببيئة الأعمال والأدوات التشغيلية التي يمكن إتاحتها للشركات الناشئة والشركات الطامحة للتوسع في كلا البلدين.

وقال غانم الفلاسي، نائب رئيس أول التكنولوجيا وريادة الأعمال في واحة دبي للسيليكون إنه تماشيًا مع مكانة واحة دبي للسيليكون كمنطقة حرة تكنولوجية متكاملة وموقع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال كوجهة مفضلة لرواد الأعمال والشركات الناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا، نحرص على تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية ومواصلة زخم الزيارات ومذكرات التفاهم التي شهدها إكسبو 2020 دبي على مدى ستة أشهر.

وأضاف الفلاسي إنه لدى دولة الإمارات وإيطاليا علاقات تجارية ثنائية قوية، ونحن حريصون في واحة دبي للسيليكون على بناء شراكة نوعية مع غرفة التجارة العربية الإيطالية المشتركة لزيادة عدد الشركات الإيطالية في مركز "ديتك" التكنولوجي المتكامل بواحة دبي للسيليكون.

من جانبه، قال بيترو باولو رامبينو، الشريك المؤسس ونائب رئيس غرفة التجارة العربية الإيطالية المشتركة ان الإمارات وإيطاليا ترتبطان بعلاقات ثنائية وطيدة، لا سيما من الناحية الاقتصادية، حيث احتلت إيطاليا في عام 2020 المرتبة الثامنة بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على مستوى العالم إذ بلغت صادراتها إلى الإمارات 4.72 مليارات دولار ووارداتها من الإمارات 5.19 مليارات دولار. ونحن نثق بمكانة مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال كمركز حيوي للشركات التقنية الناشئة، التي تشكل شريحة متنامية من مجتمع الأعمال في الإمارات وإيطاليا وفي جميع أنحاء العالم. وتلتزم غرفة التجارة العربية الإيطالية المشتركة ببناء الجسور وتوسيع العلاقات بين رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين في إيطاليا والإمارات العربية المتحدة لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق الفائدة لكلا البلدين.