تعرف على الموعد الأخير لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2022

بحث الكثير من المواطنين خلال الدقائق القليلة الماضية، عبر المحرك العالمي «جوجل» بشأن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2022، لدفع الفاتورة قبل توقيع عقوبة تأخير، حيث قد تضطر الشركة المصرية للاتصالات WE لوقف الخدمة عن الخط الأرضي.

ووفقا للشركة المصرية للاتصالات، فإنّ آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى شهر أبريل 2022 انتهي بالفعل، بعد انتهاء المهلة التي منحتها شركة وي WE يوم 14 مايو 2022، حيث أعطت عملائها فرصة شهر للسداد.

وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات، أنّه منذ الموعد السابق ذكره، جرى تحويل خط التليفون الأرضي للعمل بنظام الاستقبال، فضلا عن منع العملاء غير المسددين للفاتورة من إجراء المكالمات من الخط الأرضي لمدة شهر حتى 14 يونيو 2022، وقي اليوم التالي يتم قطع الحرارة فضلا عن فرض غرامة تأخير.

طريقة الاستعلام عن تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي

- الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من خلال الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنا).

- اختر أيقونة خدمة دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال الرابط الإلكتروني.

- تظهر الصفحة الخاصة ببيانات التليفون الأرضي، التي يدخل فيها العميل كود المحافظة ورقم الهاتف الخاص به.

- تظهر بيانات الهاتف المذكور، وقيمة فاتورة التليفون الأرضي المقررة عليه، والمرتبط بخدمة الإنترنت المنزلي.

منافذ دفع فاتورة التليفون الأرضي

ومن جهتها حددت الشركة المصرية طرق دفع فاتورة التليفون في 2022، من خلال التحصيل الإلكتروني، من 11 منفذا منتشرة في جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وهي كما يلي:

- خدمات فوري.

- خدماتي.

- Bee.

- خدمة مصاري.

- خدمة أمان.

- فودافون كاش.

- خدمة ممكن.

- خدمة سداد.

- ATM البنك الأهلي المصرين من خلال خدمات الصرف الإلكتروني المنتشرة في جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

- خدمات الصرف الآلي الخاصة ببنك CIB.

- مكاتب هيئة البريد المصري المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية.