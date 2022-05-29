وزير قطاع الأعمال: طرح شركة مصر للألومنيوم للاستثمار العربي وشركة تضم 7 فنادق



قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إنه سيتم طرح شركة مصر للألومنيوم للاستثمار أمام الصناديق العربية إلى جانب طرح ما بين 20 إلى 30% من شركة سيتم تأسيسها لضم 7 فنادق تحت مظلتها.

وأضاف الوزير - في تصريحات على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر الشراكة الصناعية المتكاملة بين الإمارات ومصر والأردن المنعقد في أبوظبي - أنه سيتم تطوير قطعة أرض على أرض "صب واي" في الأقصر لضم فنادق وقاعات مؤتمرات وفندق جراند كونتيننتال في وسط البلد وسيتم تحديد نسبة من 30 إلى 40% من رأس مال الشركة التي سيتم إنشاؤها لتمويل وامتلاك هذا المشروع وسيتم لاحقا تقييم هذه الأصول.

وتابع أنه تم توقيع مذكرة مع شركة صينية في أوائل أبريل الماضي لتصنيع السيارة الكهربائية وسيتم الإعلان في يوليو القادم عن اسم الشركة وتفاصيل الموديل مشيرا إلى أنه جار الاتفاق مع شركة لتصنيع السيارة على أعلى خطوط إنتاجهم عوضا عن الانتظار لمدة سنة أو سنة ونصف لتطوير المصانع لدينا منوها بأنه تم توقيع عقد شراكة مع شركة "ناتكو" لتقديم خدمات البيع والصيانة لنحو 4 أو 5 موديلات منها السيارة "نصر" والتي سينتج منها عدد كبير بالإضافة إلى السيارات الكهربائية والتي سنقدم لها خدمات بيع وصيانة في مصر.

وقال توفيق إن بدء تشغيل أكبر مصنع للنسيج في العالم سيكون في الربع الأول من عام 2023 لافتا إلى إنه تم الانتهاء حتى الآن من 80% من الإنشاءات وفي انتظار وصول الماكينات.

وكانت فعاليات مؤتمر الشراكة الصناعية المتكاملة بين الإمارات ومصر والأردن انطلقت اليوم في أبوظبي حيث تم الإعلان عن "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين الدول الثلاث التي تشمل الصناعات الزراعية والحيوانية وأنشطة أخرى على المدى البعيد.